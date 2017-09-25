Продавщицы Костромы помогли поймать малолетнего преступника. Женщины удерживали вора до приезда правоохранительных органов.

Жительницы Костромы смогли собственными силами помочь в раскрытии преступления и задержали до приезда полиции малолетнего злоумышленника.

Сообщается, что две продавщицы торговой точки обратили внимание на объявления, которые разместили правоохранители в социальных сетях региона. Они запомнили приметы молодого человека, который подозревался в совершении целого ряда преступных деяний на территории российского региона.

Через некоторое время к ним в магазинчик зашел похожий парень. Они постарались задержать его разговорами как можно дольше, пока правоохранительные органы не приедут на срочный вызов. Затем молодой преступник оказался в руках полицейских, а женщинам решено было вручить подарки за активное участие в поимке преступника.