Почтальон на Камчатке потерял почту из-за бродячих собак

Почтальон из Камчатского края потерял почту из-за бродячих собак‍. Инцидент произошел 22 января в столице дальневосточного региона России.

Сегодня утром жительница одного из домов в Петропавловске-Камчатском обнаружила на полу ряд писем и извещений, адресованных местным жителям. За разъяснением ситуации женщина обратилась в местное отделение «Почты России». Сразу никто не смог пролить свет на этот инцидент, однако через некоторое время сотрудниками почтового отделения была проведена служебная проверка.

Выяснилось, что почтальон во время осуществления своей деятельности на выезде потеряла часть корреспонденции по причине нападения на нее стаи бродячих собак, которые пробегали мимо дома в темное время суток. В УФПС поблагодарили неравнодушных жителей Камчатки. Они помогли разнести до получателей все потерянные письма и извещения.

Ранее сообщалось, что отделение «Почты России» в Волгограде оштрафовали за потерю посылки по пути из Китая.