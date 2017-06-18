Калужский таксист оценил поезду из бара в бар в 167 тысяч рублей

В Калуге местный таксист обокрал своего клиента, который хотел проехать из одного бара в другой, на 167 тысяч рублей. В отделение правоохранительных органов обратился молодой человек 22 января этого года, он сообщил о пропаже крупной суммы денег.

Инцидент произошел накануне вечером. Молодой человек решил отдохнуть вечером выходного дня, отправившись в местные калужские бары. Позже житель после приема алкогольных напитков вызвал такси для того, чтобы отправится в другой бар. Он договорился с таксистом, чтобы тот подвез его к нескольким барам и подождал парня пока он там находится. Так и случилось.

Таксист возил его в разные ночные клубы и ждал около выхода. Когда молодой человек возвращался домой, он понял, что прогулял все наличные деньги и сунул таксисту карточку огласив ему ПИН-код для того, чтобы тот снял необходимую денежную сумму. Водитель оценил свою услугу в 167 тысяч рублей и клиента об этом естественно не предупредил. Только на следующее утро парень понял, что с его счета сняли очень большую сумму денег.

Он сразу же обратился в полицию. Позже полицейским удалось задержать таксиста. В отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит срок в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Местные водители такси, прокомментировали ситуацию, пояснив, что стоимость данных услуг не может превышать и 25 тысяч рублей. Если не кататься во Владивосток, подшутили они.