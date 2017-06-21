Хулиганы поломали уши медведице с памятника "Здесь начинается Россия"

Вандалы обломали уши медведице с памятника "Здесь начинается Россия". Городские власти пообещали вознаграждение каждому хоть за малейшую информацию о нарушителях.

Памятник "Здесь начинается Россия" был установлен в 2011 году. Скульптурная композиция расположена в окрестностях города, она изображает медведицу со своим медвежонком реальных размеров. Медведица мама держит во рту лосося.

Известно, что уже не первый раз памятник подвергается атаке вандалов. Последний раз объект был поврежден с 11 по 15 января этого года. У взрослого медведя были обломаны уши. Правоохранительные органы допускают мысль, что это могли сделать четверо мужчин, которые позировали для фото на памятнике.

Их запечатлела камера видеонаблюдения в ночь с 12 на 13 января. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут поиски и устанавливают личности, которые совершили данное нарушение.

Ранее стало известно, что вандалы разукрасили краской памятные таблички, установленные на стене древнего православного храма в Чернигове на Украине.