Под Калининградом выбросили с 5 этажа трех собак

В Калининградской области местная жительница выбросила с 5-го этажа трех собак. Инцидент произошел в городе Советск 11 января.

57-летняя жительница Калининградской области окажется на скамье подсудимых за жестокое обращение с животными. По материалам следствия, пенсионерка находилась в момент инцидента в своей квартире рядом с подругой.

В какой-то момент она решила совершить неадекватный поступок и выбросила с пятого этажа жилого дома трех домашних питомцев. От удара двое животных скончались на месте. Одна собака попала в руки ветеринаров и ее пытаются спасти.

Все действия местной жительницы подпадают под уголовную статью о жестоком обращении с животными. По завершении следственных действий ей будет вынесено обвинительное заключение, согласно которому суд назначит наказание. Оно может достигать пяти лет лишения свободы или выплату крупного денежного штрафа.