В Иркутске заказавшую убийство родителей студентку отправили лечиться

В Иркутской области студенту отправили в психиатрическую больницу после того, как она заказала убийство родителей. Девушка хотела стать самостоятельной и жить в квартире одна. По ходу следствия оказалось, что она неадекватная, а потому отправили лечиться.

Сотрудники СУ Следственного комитета России по Иркутской области сообщают о случае, в ходе которого 23-летняя девушка наняла «киллера» для убийства родителей и обещала заплатить ему за это 200 тысяч рублей. Согласно версии следствия, ей не нравилось, что она должна жить с матерью и отчимом. По ее словам, они давили на ее, а она хотела жить одна. Поэтому она решила попросить знакомого, чтобы тот их убил. Она внесла ему предоплату, а также дала ключи от квартиры.

Молодой человек не стал поддерживать криминальные планы девушки и обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Чтобы собрать достаточно улик, в интересах следствия было разыграно убийство 50-летней женщины, а также 55-летнего мужчины. Девушка поверила, что ее знакомый совершил преступление, и по его просьбе составила расписку, согласно которой должна была вернуть ему деньги. Кроме того, в это время молодой человек использовал записывающее устройство, аудиозапись с которого позже была передана в суд.

Правоохранители имели полное право задержать ее, поэтому без промедления так и поступили. Во время одного из допросов девушка все же призналась, что желала родителям смерти и просила осуществить свою мечту знакомого, однако добавила, что не испытывает чувства вины. Ее признали невменяемой и отправили на лечение в психиатрическую больницу.