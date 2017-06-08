Женщина из Калининграда украла у подростка мобильный за 30 тысяч рублей

В отделение правоохранительных органов за помощью обратилась 47-летняя жительница Калининграда. Она рассказала, что у ее дочери похитили мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Подозреваемой стала 32-летняя местная жительница.

По данным полицейских, девочка положила мобильное устройство на подоконник школьного заведения, расположенного на улице Каштановая аллея. Когда девочка обнаружила, что мобильного телефона нет, она вспомнила где его оставила, однако придя на место, его там не оказалось. Представителям полиции удалось задержать подозреваемую. Ею стала 32-летняя местная горожанка.

По предварительным данным, женщина обратила внимание, что девочка забыла свой телефон на подоконнике и дождавшись пока все уйдут, похитила гаджет. Для того, чтобы не нашли телефон злоумышленница положила его в импровизированное тайное место.

Горожанка задержана. Она сама чистосердечно раскаялась в содеянном и вернула похищенный телефон владелице. На женщину было заведено уголовное дело по статье "Кража". Жительнице придется понести наказание.