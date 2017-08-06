В Иркутске прохожий нашел на улице ребенка в пижаме

В Иркутске прохожий нашел на морозной улице ребенка в пижаме. Расследованием этого дела занялись работники СК РФ по региону.

На днях житель одного из микрорайонов Иркутска возвращался домой с работы и обнаружил, что под окнами жилого дома стоит маленький мальчик в легкой пижаме. В этот момент в сибирском городе стояли тридцатиградусные морозы.

Мужчине сразу не удалось установить, почему он оказался в экстремальных условиях на улице и ребенка в срочном порядке доставили в ближайшее отделение полиции.

К расследованию этого дела подключились специалисты Следственного комитета России по региону. В настоящее время удалось провести первый допрос матери трехлетнего малыша.

Девушка смогла ответить, что поручила на время присмотреть за ребенком подругу, которую найти не удалось. Следователи продолжают выяснять причины инцидента. Женщина, оставившего ребенка без присмотра, уже привлечена к административному наказанию. Далее меры могут быть ужесточены вплоть до уголовной ответственности.