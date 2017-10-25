На Братской ферме собаки загрызли больше 160 кролей

Бездомные собаки из Братска перегрызли порядка 160 кролей на ферме.

Ночью 21 января свора собак напала на ферму кролей и уничтожила животных. Единственное что увидели утром, это мертвых кроликов и раскрытые клетки. В тоже время ферма охранялась и сторожем и зоотехником, но мужчины не смогли остановить голодных собак. Ферма понесла колоссальные убытки, порядка 20% от общего поголовья было растерзано. Открытая буквально недавно, в 2015 году, ферма в Братске поставляла свою продукцию на рынок и в дошкольные учреждения города. На предприятии работали около 10 человек. Общая численность кроликов достигала порядка 2000 пушистиков. Ферма преследовала цель не только мяса, но и племенное разведение. За Братскими кроликами приезжают со всех городов России.