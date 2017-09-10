В Москве приостановлено движение по «синей» линии метро. Пресс-служба скоростного общественного транспорта назвала причину сбоя в работе.

Участок Арбатско-Покровской линии метро, которую для удобства пассажиров называют «синей» веткой подземки, работает не в полном режиме. Сообщается, что возникли проблемы с кабелем связи между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Они располагаются в районе Измайлово на востоке российской столицы.

Известно, что в настоящее время на указанном отрезке пути ведутся восстановительные работы, а поезда приостановили свое движение.

В руководстве московской подземки заверили, что делают все возможное, чтобы как можно скорее запустить поезда. Примечательно, что на указанном участке линии поезда выходят на поверхность.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге временно закрывали от пассажиров центральную станцию у Невского проспекта. Там работали экстренные службы, чтобы проверить подозрительный предмет.