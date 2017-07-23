В Волгограде «Почта России» оштрафована за потерю посылки. Теперь местное отделение службы доставки заплатит жителю региона 35 тысяч рублей.

В Арбитражном суде Волгоградской области было рассмотрено исковое заявление местного жителя. Он не так давно пожаловался на качество работы российского оператора доставки посылок «Почту России».

Гражданин указал в тексте жалобы в Роскомнадзор, что сделал заказ на доставку посылки из Китая, однако указанная вещь так и не дошла до своего получателя. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

Суд рассмотрел все доводы жалобы волгоградца, и решил в полном объеме удовлетворить требования российского гражданина, который пострадал от недобросовестной работы организации. Теперь отделение «Почты России» обязано выплатить указанный штраф.

Ранее наш информационный ресурс писал о том, как в Ростове-на-Дону «Почта России» по кругу пустила посылку жительницы города.