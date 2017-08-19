В Брянске из огня спасли пенсионера и двоих детей. Такой информацией поделились представители ГУ МЧС по региону.

21 января около девяти часов вечера на пульт пожарных спасателей Брянска поступило экстренное сообщение. Горело пятиэтажное здание в одном из микрорайонов полумиллинного российского города.

Прибыв через несколько минут на место происшествия тушители отметили, что горела частная квартира на высоте третьего этажа многоэтажного кирпичного строения. Пришлось незамедлительно осуществлять мероприятия по эвакуации населения. Всего из горящего подъезда выведено на улицу почти тридцать человек, в том числе реально могли пострадать в огне 13 человек – их спасли пожарные.

Сообщается, что среди спасенных оказался пенсионер и двое маленьких детей. С пожаром в квартире боролись около получаса, а затем его удалось потушить. В настоящее время на место событий работает следственная и экспертная бригада, которая в документальной форме должна ответить на вопрос, как такое могло произойти.