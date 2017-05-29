В Ивановской области пожар унес жизнь 82-летнего пенсионера

Ранним воскресным утром в селе Селищи Ивановской области Южского района тушили пожар. Но без человеческих жертв тут не обошлось. В пожаре угорел 82-летний мужчина.

Для спасения человеческой жизни и дома было направлено порядка 20 спасателей, 8 единиц техники. Ликвидировать пламя получилось за пол часа. Но за это время огонь смог полностью испепелить дом и его жителя. 82-летний пенсионер не смог спастись. Все обстоятельства дела выясняются, по предвариельным данным, причиной возгорания могло послужить не соблюдение правил пожарной безопасности.

В Ивановской области горят не только дома, но и автомобили. Площадь пожара составила около 2 кв.м. Пожар удалось погасить очень быстро, пострадавших нет, но автомобиль подпорчен.