В Астрахани маршрутка сбила 10-летнего школьника по пути в учебное заведение. В настоящее время подросток находится в больнице с многочисленными травмами.

22 января утром был зафиксирован случай аварии с участием маршрутного такси и учащегося одной из школ Астрахани. Сообщается, что подросток как обычно отправился знакомой дорогой в школу, но не дошел до пункта назначения.

Когда ребенок пытался пересечь дорожное полотно, на его пути возник микроавтобус марки «Газель». Транспортное средство не смогло вовремя затормозить, в результате чего пострадал малолетний участник дорожного движения.

У мальчика врачи медицинской помощи зафиксировали многочисленные травмы, в том числе повреждения ноги и головы. Сейчас школьник направлен на лечение в одну из больниц областного центра.

Ранее мы сообщали, что водитель астраханской маршрутки высадил пассажиров на морозе и уехал.