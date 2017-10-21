Под Омском в пожаре сгорели пятеро детей

В Омской области при пожаре сгорели пятеро детей. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по сибирскому региону.

Сегодня около полудня по местному времени поступило тревожное сообщение из сельского поселения Седельниково Омской области. В поселке полыхал по всей площади частный жилой дом.

На место инцидента прибыли спасатели и бригада профессиональных тушителей огня. Очевидцы сообщили, что внутри горящего строения могли находиться маленькие дети. После локализации возгорания на месте пожара были обнаружены бездыханные тела пяти подростков.

В настоящее время на место событий прибыла бригада следователей. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. В частности, из-за чего возникло возгорание, и где были в этот момент взрослые люди.

Ранее мы сообщали, что в Омске прохожие обнаружили на морозной улице маленькую девочку, которая ходила по городу без верхней одежды. В ее крови зафиксирован уровень алкоголя.