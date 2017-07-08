В Астрахани машина заехала на крыльцо магазина

В результате столкновения двух автомобилей, одного из участников аварии вынесло прямо на крыльцо магазина, находящегося на первом этаже жилого дома.

Рано утром на улице Красная Набережная две иномарки встретились друг с другом так, что одного из участников откинуло на тротуар под крыльцо магазина. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занялись сотрудники правоохранительных органов. Не известно также ничего и о пострадавших. Но в полицию о данном происшествии никто не заявлял.

В Астрахани лоб в лоб столкнулись еще два автомобиля. Один из участников движения забыл, что сейчас зима и дорога скользкая, и пошел на обгон, что привело к столкновению с другим автомобилем, который вынесло на встречную полосу. Все пострадавшие доставлены в больницу. Виновников ДТП, после разбирательства, ждет соответствующее наказание.