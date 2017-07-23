В Архангельске мужчину в гараже придавило автомобилем

В Архангельске автомобиль придавил владельца, когда тот его ремонтировал в гараже. В результате несчастного случая мужчина мгновенно скончался. Сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства происшествия.

Представители управления МВД по Архангельской области сообщают об инциденте, который произошел в административном центре. Согласно сведениям, которые они предоставляют, в ходе инцидента умер один мужчина. Он ремонтировал личный автомобиль в своем гараже, когда тот сошел с брусьев, на которых стоял, и придавил его. Ненадежная конструкция была создана мужчиной, так как у него отсутствовали нужные инструменты, чтобы приподнять машину.

Погибшему мужчине было 34 года. В Следственном комитете поддерживают версию с несчастным случаем, однако проверяют, не случился ли он по вине другого человека.