В Приамурье пациентов больницы продолжали лечить после смерти

В Амурской области ряд врачей продолжали лечить умерших больных. Ситуацию с увольнением медиков прояснили в правительстве региона.

На Дальнем Востоке России расследуют резонансное дело, согласно которому некоторые врачи районной больницы пытались заработать, делая неправильные записи в картах пациентов, и продолжали их «лечить» после наступления смерти.

Первые выводы по этому вопросу сделала прокуратура Амурской области, однако никаких рекомендаций процессуального характера в министерство здравоохранения региона пока не поступало.

Сегодня дали первые комментарии представители правительства Амурской области. Главный медик Приамурья заявил, что пока врачи не увольнялись, поскольку делать в министерстве преждевременные выводы на основе публикаций в СМИ никто не собирается. Необходимо дождаться судебного решения или предписания надзорных органов, когда они закончат все мероприятия по расследованию этих фактов. В настоящее время в указанной больнице работает специальная комиссия.