В Няндоме школьник хотел обворовать квартиру 14-летней знакомой

В Няндоме школьник украл у 14-летней приятельницы денежную сумму. Однако на горячем горе-грабителя поймала мама девочки, вовремя вернувшись домой.

Как она рассказывает, мальчик неоднократно приходил в гости к ее дочери. После его визитов в доме регулярно исчезали деньги. По данным правоохранительных органов, 17 декабря в прошлом году, парень вытащил у подруги ключ от квартиры, а позже пробрался в нее с целью хищения денег.

Он хотел вынести крупную сумму денег, однако не успел и был задержан мамой школьницы на месте преступления. На данный момент правоохранители ведут расследование и допрос свидетелей. Злоумышленник признался следствию, что неоднократно залазил в кошелек хозяйки дома и брал от туда деньги, которые позже тратил на собственные нужды.

Хозяйка позже это замечала, но у нее не было доказательств. Он пообещал причиненный ущерб компенсировать. Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.