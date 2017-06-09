В Саратовской области во время охоты собака застрелила хозяина из ружья

В Саратовской области во время охоты собака застрелила своего 64-летнего хозяина. Как сообщается, она резвилась и случайно наступила на курок ружья ТОЗ-34. Пуля попала мужчине в живот.

Сотрудники МВД по Саратовской области сообщают о несчастном случае, в ходе которого мужчина погиб по время охоты. Согласно данным, которые они предоставляют, он был застрелен собственной собакой. Правоохранительным органам удалось выяснить, что мужчина хорошо разбирался в охоте и регулярно ею занимался. В злосчастный день он как обычно отправился в Краснокутский район и взял с собой двух своих собак. Когда он приехал на назначенное место, то выпустил их из багажника, и они стали резвиться. Каким-то образом одна из них наступила на ружье так, что из-за этого сработал курок.

Из-за сложившихся обстоятельств мужчина получил огнестрельное ранение. Оно пришлось ему в область живота. Охотник был доставлен в палату интенсивной терапии, однако умер через несколько часов после того, как все произошло.