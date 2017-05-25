В Якутии воспитательницу, заклеившую рты детям, наказали штрафом. Сегодня состоялось оглашение приговора нарушительнице.

Прокуратура республики Якутия расследовала дело якутской воспитательницы, которая работала в детском дошкольном учреждении. Женщину обвиняли в том, что она заклеивала периодически своим воспитанниками рты клейкой лентой за непослушное поведение.

Так пострадали дети, которым было всего 4 года. Инцидент произошел примерно год назад и в настоящее время судебные органы российской республики решили признать подсудимую виновной в совершении вышеописанных деяний.

Теперь женщина должна будет заплатить сумму штрафа по исковым документам. Сообщается, что в ходе рассмотрения дела в особом порядке, работница детского сада полностью признала свою вину и раскаялась.