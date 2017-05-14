В Забайкальском крае 5-летняя девочка госпитализирована с алкогольной комой

В Забайкальском крае пятилетнюю девочку госпитализировали в центральную районную больницу с алкогольной комой. Судмедэксперт сообщает, что ребенок в тяжелом состоянии, у него острое спиртное отравление.

Сотрудники управления МВД по Забайкальскому краю сообщают о случае серьезного отравления алкоголем пятилетней девочки, который произошел 31 декабря, в канун Нового года, в Могочинском районе. Согласно их предварительной версии, во время празднования родители не уследили за ребенком, в результате чего он самостоятельно взял со стола кружку, в которой находился алкогольный напиток, и выпил. Правоохранители обвиняют в случившемся 27-летнюю мать девочки, которая уже имеет судимость.

На данный момент девочка остается на стационарном лечении. Ее состояние оценивается как тяжелое, однако врачи надеются на ее поправку. Против матери малолетней возбуждено уголовное дело, Следственный комитет занимается его расследованием.