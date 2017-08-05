В Колумбии автобус упал в пропасть, 13 погибших

В Колумбии автобус с пассажирами упал в глубокую пропасть из-за оползня. В результате катастрофы погибли минимум 13 человек.

Сегодня стали известны подробности трагического инцидента в гористой местности Колумбии. Сообщается, что пассажирский автобус ехал по заданному местному маршруту. Участок извилистой дороги проходит прямо над обрывистой местностью и не безопасен.

Из-за участившихся дождей в регионе почва не выдержала напряжения и провалилась в тот момент, когда по трассе проезжал многотонный автобус. В результате автобус оказался на дне пропасти. В настоящий момент времени найдены погибшими тринадцать человек, среди которых новорожденный ребенок. Местные власти продолжают поиск тел, и цифра погибших и пострадавших может быть увеличена.

Ранее сообщалось, что в Колумбии около 60 человек получили ожоги тела в результате прямого попадания молнии в военных.