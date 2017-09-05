В Москве на МКАД столкнулись 4 автомобиля, есть пострадавшие

В Москве на МКАД столкнулись четыре автомобиля. В результате дорожного массового инцидента есть двое пострадавших.

Сегодня утром бригада скорой медицинской помощи в срочном порядке отправились на выезд. Медикам предстояло оказать первую помощь пострадавшим в крупном транспортном происшествии.

Сообщается, что автокатастрофа с четырьмя авто произошла на 40-ом километре кольцевой автодороги вокруг Москвы. В ГИБДД пояснили без дополнительных подробностей, что 22 января на МКАД случилась авария, где столкнулись сразу четыре автомобиля.

В результате этого пострадали два человека, и все они направлены на лечение в столичные больницы. В настоящее время на месте инцидента трудятся специалисты. Им необходимо установить в ближайшее время все причины массового ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Москве столкнулись два автомобиля и микроавтобус в самом центре города на улице Крымский Вал. Пострадавших тогда не оказалось.