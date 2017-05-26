В Саратовской области у ТЦ «Лазурный» в Энгельсе загорелось такси

В Саратовской области загорелось такси. Несчастный случай произошел 20 января в 15:30 на стоянке для паркинга у входа в ТЦ «Лазурный» в городе Энгельс. После этого в нескольких социальных сетях появилось видео с места происшествия.

Сотрудники Главного управления МЧС по Саратовской области сообщают о случае возгорания легкового автомобиля в центре города Энгельс. Загорелась машина, принадлежащая одному из местных таксистов. Это произошло возле входа в торговый центр «Лазурный». Возгорание распространилось всего на один квадратный метр, позже его удалось локализовать и ликвидировать.

Под видеозаписью, которая появилась на сервисе YouTube, значится комментарий, согласно которому водитель пострадавшего автомобиля недавно завел машину и, возможно, по неопытности неправильно себя повел. Сам же комментатор представился знакомым водителя, однако информация не подтверждена.