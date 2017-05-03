Во время взрыва на рынке в Таиланде погибли два человека и четверо ранены

Два человека погибли и еще четверено тяжело ранены в результате взрыва на продуктовом рынке в провинции Яла на Юге Таиланда в понедельник. Об этом рассказали местные правоохранительные органы..

По данным полицейских, бомба оказалась самодельной и спрятанной в мотоцикле, который был припаркован между рядами в людном месте. Сотрудники правоохранительных органов считают, что взрыв устроили действующие в городе исламские сепаратисты. На мусульманском юге в Таиланде уже больше 10 лет работают группировки, которые хотят добиться отделения провинции Яла Паттани и Наратхиват от Бангкока и воссоздания своего султаната.

За множество лет войны от самодельных взрывающихся устройств погибло больше 6,5 тысяч человек мирного населения.

Ранее стало известно, что полиция Мельбурна обезвредила самодельную бомбу в автомобиле.