В Саратове посреди дороги забил коммунальный фонтан

Пользователи одной из социальных сетей сообщают о довольно мощной струе воды, которая 21 января фонтаном забила посреди дороги в Кировском районе. Несмотря на мороз, «гейзер» продолжает заливать проезжую часть.

Жители Саратова уже не знают, как реагировать на то, что происходит в городе. Накануне один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» поделился фотографиями, которые он лично сделал на улице Танкистов. Смотря на них, нетрудно понять, что запечатлено: прямо посреди дороги ключом бьет струя воды, превращаясь в такой себе уличный фонтанчик. Даже минусовая температура не в силах остановить ее. Коммунальный фонтан бьет из-под люка, трубы в котором нуждаются в починке.

Между тем комментаторы фотографий с юмором отнеслись к происходящему, назвав Саратов «городом тысячи фонтанов». Кто-то также уточнил, что на место аварии наконец отправились ремонтники, поэтому скоро ситуация на улице Танкистов должна наладиться.