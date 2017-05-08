СМИ: В США у входа в торговый центр прогремел взрыв

В США у входа в крупный торговый центр прогремел взрыв. Об инциденте, который случился 22 января, сообщают американские издания.

Сегодня вечером по местному времени напротив входа в крупный торгово-развлекательный комплекс сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел в американском штате Флорида. Известно, что взрыв был не слишком большой мощности и от его воздействия никто не пострадал. В настоящее время на месте ЧП работают все основные экстренные службы США, следователи выдвигают первые версии случившегося.

Сообщается, что на месте эпицентра взрыва был найден рюкзак. Был ли хлопок террористическим актом, предстоит выяснить в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, как американские журналисты телевизионного канала пытались по сговору пронести на борт авиалайнера с пассажирами муляж бомбы. Тогда их смогли задержать при обыске.