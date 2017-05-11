В Самаре под колесами автобуса погибла пенсионерка

21 января жительница Самары, пенсионерка, погибла под колесами автобуса на пересечении двух улиц. Женщина, личность которой на данный момент устанавливается, пересекала проезжую часть в неположенном месте, так как пешеходный переход был обозначен дальше, пенсионерка просто не дошла до него.

В результате наезда автобусом НЕФАЗ на женщину, она скончалась на месте. Автобус был без пассажиров. Все обстоятельства дела предстоит выяснить следствию, после опроса свидетелей. После этой аварии жители города просят вернуть светофоры на перекресток улиц Вольской и Воронежской.

В Самарской области случилось еще одно ДТП с пенсионером, которому удалось выжить. Мужчина на своем автомобиле Нива врезался в грузовое авто, вследствие чего оказался в больнице с травмами головы.