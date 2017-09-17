В Ростовской области мужчина с целью наживы похитил деталь из парка аттракционов

В Чертковском районе Ростовской области, в парке аттракционов мужчина похитил деталь одной из установок. Подозреваемого 43-летнего жителя уже задержала полиция.

Как стало известно, в парке аттракционов случилось ограбление. Пробравшись в парк ночью, неизвестный при помощи гаечного ключа отсоединил деталь одной из каруселей и похитил ее. В ходе расследования полиция задержала 43-летнего подозреваемого. Как оказалось, он решил похитить деталь аттракциона с целью ее продажи. Мужчина демонтировал электродвигатель и надеялся, что пропажу обнаружат уже весной.

В полиции сообщили, что ущерб от кражи превышает 15 000 рублей. По факту кражи и задержания подозреваемого полицейские завели уголовное дело. Мужчина обвиняется в краже имущества парка аттракционов. Сейчас, пока полиция собирает все материалы дела, подозреваемого отпустили домой. Мужчина подписал подписку о невыезде и ждет итогов расследования.