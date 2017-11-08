В Приморье сгорел еще один торговый центр

Приморский торговый центр, находящийся в поселке Пограничный сгорел. По предварительному осмотру места происшествия, причиной может быть короткое замыкание.

Задымленность торговых рядов была настолько сильной, что практически ничего не было видно. Тем не мене спасательные службы смогли найти очаг. Воспламенилась одежда. Целые стенды с одеждой находились в огне. Пострадавших человеческих жизней не обнаружено. Для предотвращения огня прибыло 2 единицы техники и порядка 10 спасателей. Достоверные причины воспламенения будут известны позже.

Похожий инцидент произошел во Владивостоке. Там загорелся супермаркет. Причины, по которым произошло возгорание, выясняют инспекторы государственной пожарной службы, по мнению владельцев, пожар был причиной поджога.