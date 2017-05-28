В Прикамье с рельсов сошли вагоны грузового состава

В Пермском крае с рельсов сошли вагоны грузового состава. Инцидент был зафиксирован 21 января возле населенного пункта Менделеево.

Сегодня утром на перегоне железной дороги в Пермском крае сошли несколько вагонов грузового состава. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы уральского региона.

В результате возникшей внештатной ситуации ни возгорания, ни каких-либо иных вредных последствий не наступило. Через некоторое время на указанном перегоне близ населенного пункта Менделеево было возобновлено в полном объеме железнодорожное сообщение.

Ранее наш портал писал о несчастном случае, который произошел в республике Хакасия. Там женщина переходила на станции через пути железной дороги. Однако вовремя не среагировала на сигналы приближающегося поезда и погибла под колесами многотонной машины.