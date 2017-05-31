В Омске драка таксиста и водителя маршрутки попала в Сеть. Кадры видео потасовки на улице Лукашевича обсуждали весь день в социальных сетях города.

В одном из районов сибирского Омска 20 января прямо посреди оживленной магистрали решили выяснить отношения водитель такси и маршрутного микроавтобуса. Невольным очевидцем скандального инцидента стал водитель легковушки, который остановился позади спорщиков.

На кадрах видеорегистратора можно разглядеть, как двое мужчин сначала просто разговаривают на повышенных тонах, затем один из них начинает отталкивать от себя оппонента. В какой-то момент в руках водителя такси появляется арматура, которая в любой момент могла пойти в ход.

Конфликт пыталась предотвратить женщина, но у нее ничего не получилось. Отмечается, что в драку не решались вмешаться проезжающие мимо автолюбители. Напротив, один из них взял в руки смартфон и заснял конфликт на видеоноситель.