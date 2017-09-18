В Петербурге станция метро «Невский проспект» открыта после проверки

В Санкт-Петербурге станция метро «Невский проспект» открыта после проверки. На центральном пересадочном узле подземки обнаружили подозрительный предмет.

После череды взрывов в Санкт-Петербурге местные экстренные службы относятся с большим вниманием к любому сообщению об обнаружении подозрительных предметов на территории многолюдных объектов.

Сегодня около часа дня на станции «Невский проспект», что в самом центре Северной столицы России, работали специалисты по обнаружению взрывчатки. На месте событий очевидцы обнаружили пакет с неизвестным содержанием. Было принято решение полностью проверить содержимое, чтобы удостовериться в безопасности странной находки.

Для этого пассажиры петербургского метрополитена потеряли возможность использовать для поездок центральную станцию. После проведения всех необходимых мероприятий «Невский проспект» заработала в прежнем режиме.