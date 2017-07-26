Россиянин Винник попросил убежища в Греции

Россиянин Александр Винник попросил убежища в Греции. Его обвиняют власти США в отмывании денежных средств на сумму 4 миллиарда долларов.

Гражданин России Александр Винник, задержанный на территории Греции, обратился через своего официального правового защитника с целью возможности предоставления политического убежища в стране пребывания.

Адвокат объяснил свою позицию тем, что в США, куда предполагается перевезти подозреваемого в легализации незаконным путем сверхкрупной суммы денег, могут быть применены суровые условия содержание и даже пытки. К тому же Винник обладает большим опытом работы в блокчейне, поэтому его выдача правосудию Соединенных Штатов может иметь и ярко выраженный политический подтекст.

Ранее греческий суд согласился с доводами американкой стороны, и все шло к тому, чтобы Винник был экстрадирован в США. Однако этого до сих пор не произошло.

Уже известно, что подобное решение будет обжаловано в вышестоящий суд ЕСПЧ.