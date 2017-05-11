В Москве аэроэкспресс насмерть сбил мужчину

21 января в северной части Москвы аэроэкспресс, который ехал в аэропорт «Шереметьево», насмерть сбил мужчину средних лет. В СК заявили, что мужчина шел по ЖД-путям в неположенном для этого месте, авария случилась в 12:00 часов.

В Московском межрегиональном следственном управлении транспорта СК сообщили, что трагическая авария случилась в северной части столицы. Там пешеход средних лет шел по ЖД-путям в месте, обозначенном как запрещенное для движения людей. По путям в это время ехал аэроэкспресс, который наехал на мужчину, от чего тот скончался.

В итоге, мужчина погиб. Аэроэкспресс ехал в аэропорт «Шереметьево». Личность мужчины еще не установили. Полиция ведет работу по идентификации трупа погибшего мужчины.

Также отмечается, что случившаяся авария, в которой погиб мужчина, не стала причиной для перебоев в движении поездов. График аэроэкспрессов не изменился, движение по заданным маршрутам осуществляется в прежнем режиме.