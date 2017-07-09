Суд Ирака приговорил гражданку Германии к смерти за связь с ИГ*. Об этом рассказали западные СМИ.

Сегодня верховным судом Ирака было принято решение по делу о соучастнице террористической организации, действующей на территории этой страны. Сообщается, что гражданка ФРГ была приговорена к высшей мере наказания – смертной казни через повешение за помощь в осуществлении деятельности международных преступников из ИГИЛ*.

Примечательно, что женщина, родом из Марокко, сначала проникла из Германии в Сирию, а затем перешла за границу Ирака. Вместе с ней находились ее дочери. Они вышли замуж за членов террористической группировки. Сама подсудимая женщина активно занималась логистикой организации, а также принимала участие в нападении ИГИЛ* на военные силы и спецслужбы Ирака.

Примечательно, что за последнее время иракские правоохранители смогли задержать сразу восемь гражданок Германии.