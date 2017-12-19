Во Львове нетрезвый мужчина потерял свой Lexus и всполошил полицейских

20 января во Львове нетрезвый мужчина забыл место, где он припарковал свой Lexus, поэтому решил заявить в полицию о краже. Полиция привлечет украинца к ответственности за заведомо ложный вызов спецслужб.

Как стало известно из украинских СМИ, во Львове мужчина не смог найти машину из-за нетрезвого состояния. Находясь в состоянии опьянения, владелец Lexus искал свой транспорт на улице Подвальной. Там он его не нашел, хотя был четко уверен в том, что именно на этой улице он парковал машину.

В итоге, мужчина решил, что его авто украли. О случившемся он сообщил в полицию. Прибывший на место происшествия патруль установил, что мужчина находится в пьяном виде и не может найти свою машину. Однако, ее никто не крал. Мужчина попросту забыл, что парковал свое авто на Лазневой улице, а не там, где искал ее в последний раз.

Домой мужчина отправился все-таки не на своей машине. Полицейские усадили невнимательного украинца в такси. Однако, перед этим на него составили протокол. Мужчина обвиняется в ложном вызове, за что будет нести наказание после разбирательств.