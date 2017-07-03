Под Воронежем подросток насмерть задавил беременную женщину

Под Воронежем 17-летний подросток насмерть задавил беременную женщину. Инцидент произошел в ночь на 21 января.

Трагическое происшествие было зафиксировано в темное время суток на трассе в Каширском районе Воронежской области. Известно, что молодой несовершеннолетний гражданин России сел за руль отечественного автомобиля в неадекватном состоянии. Сообщается, что на момент аварии парень был пьян. Он управлял машиной и сбил беременную женщину, которая шла параллельно дороге по ходу движения транспорта и не заметила приближающийся автомобиль.

Удар был такой силы, что потерпевшая не смогла преодолеть тяжелые травмы и скончалась на месте до приезда медицинских сотрудников. После совершенного ДТП 17-летний подросток немедленно скрылся с места инцидента. Через некоторое время пьяного юношу удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов.