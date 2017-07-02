В Краснодаре на свалке нашли труп младенца

18 января в Краснодаре на полигоне для бытовых отходов, расположенном в Туапсинском районе, был найден труп новорожденного. Полиция ведет проверки, уже возбуждено уголовное дело, труп младенца специалисты взяли на экспертизу.

Представитель СУ СК России в Краснодарском крае Наталья Смяцкая сообщила, что в селе Дефановка было найдено мертвое тело младенца. Полицейские установили, что ребенок был новорожденным. Труп ребенка направили на судебно-медицинский анализ, где специалисты установят причину смерти младенца.

В полиции по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей наказание для матери, которая убила своего новорожденного ребенка. Сейчас полицейские проверяют женщин близлежащего села.

Следствие установит, какие женщины из окрестных территорий в последнее время были беременными. В ходе проверок полиция намеревается найти и привлечь к ответственности мать, которая родила ребенка и выбросила его на мусорную свалку.