В Нижнекамске мужчина до смерти забил своего товарища из-за планшета

В Нижнекамске 30-летний мужчина до смерти избил своего 34-летнего товарища в лифте дома на улице 30 лет Победы. Нетрезвый мужчина подозревал товарища в краже планшета и решил выяснить ситуацию путем драки.

Как сообщили в УМВД Нижнекамского района, двое товарищей распивали алкоголь в компании других мужчин. 34-летний мужчина оставил застолье и отправился домой. Однако, владелец квартиры, 30-летний местный житель, обнаружил пропажу своего планшета. В краже он заподозрил товарища, который оставил застолье раньше всех.

В итоге, нетрезвый владелец планшета решил выяснить, крал ли его товарищ из его квартиры. Мужчина отправился домой к покинувшему застолье товарищу. Там, в лифте дома они начали выяснять отношения, что потом переросло в драку. В итоге, мужчина до смерти избил своего знакомого по подозрению, что тот украл у него планшет.

Мужчина нанес товарищу множество ударов ногами и руками. От полученных травм 34-летний скончался. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские выясняют все обстоятельства и устанавливают информацию о случившемся.