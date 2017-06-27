Калифорнийский любитель суши растил в себе полутораметрового червя

Житель Калифорнии, который каждый день употреблял суши, однажды вытащил из себя полутораметрового червя.

После того, как калифорниец длительное время страдал диареей с кровью, он решил обратиться к врачу. С собой он принес пакетик, в котором сложил свой анализ. Оказалось, что в очередной раз его опорожнения, из него вышел полутораметровый червь, который еще шевелился, когда его принесли в клинику. Со слов самого пострадавшего, ни смены климата, ни смены континентов у него не было, подцепить где либо такого зверя он не мог. Но, он рассказал, что очень любит суши, особую страсть питает к сашими с сырым лососем. Такое лакомство он употреблял каждый день. Что, вероятнее всего, и стало причиной роста червя в организме калифорнийца. Известны также несколько случаев, согласно которым некачественные суши могут быть причиной роста паразитов в организме человека.