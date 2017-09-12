В Подмосковье расследуют загадочную смерть двоих мужчин

В Московской области расследуют загадочную смерть двоих мужчин. Инцидент произошел накануне в Краснозаводске.

В жилую квартиру подмосковного города приехали специалисты «скорой помощи». Они констатировали смерть двоих мужчин. К расследованию загадочного происшествия подключились правоохранительные органы столичного региона.

После проведения всех необходимых экспертиз, специалисты смогут точно дать оценки произошедшему.

По предварительной версии следователей, молодые люди могли отравиться некачественным алкоголем. Похожий случай произошел недалеко от Домодедово. Тогда двое мужчин отравились водкой на местной стройке.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде автомобиль насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу не по правилам.