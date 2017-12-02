В Рязани судебные приставы ловят должников на дорогах‍ области. На днях прошел очередной рейд УФССП по региону.

18 января на дороги Рязанской области вышли в совместный рейд сотрудники ГИБДД и судебные приставы-исполнители. Целью мероприятия стала повышение сбора долгов среди населения.

Зачастую местное население вовремя не берется гасить административные штрафы, чем нарушает действующее законодательство.

В ходе совместной операции за один день удалось проверить на наличие имеющихся задолженностей сорок водителей. 12 из них не доплатили по ранее вынесенным судебным решениям 25 тысяч рублей. На месте совершения рейда были составлены протоколы о нарушениях. Также двое жителей Рязанской области смогли предоставить приставам документы, что вовремя уплатили штрафы.

Отмечается, что подобные мероприятия повышают ответственность граждан России перед законом и их планируют организовывать на регулярной основе.