В ХМАО 13-летний мальчик впал в кому после лечения менингита. Подросток из Нижневартовска сейчас находится в реанимационном отделении.

Врачебная ошибка и неправильное лечение привели к печальным последствиям семью из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Серьезно пострадал 13-летний подросток, который почувствовал первый раз недомогание осенью прошлого года. Терапевт подумал, что у мальчика признаки обычной сезонной простуды и велел принимать стандартный набор лекарственных препаратов.

Позже оказалось, что заболевание имеет иные тенденции развития и на простуду это оказалось не похожим.

Через неделю школьника отвезли в больницу с признаками на инсульт, однако после прохождения очередного неверного курса лечения он через две недели вновь был выписан домой. Головные боли не заканчивались, и стало ясно, что болезнь прогрессирует.

Второй раз подросток попал в инфекционное отделение больницы с подозрением на менингит, а затем его в экстренном порядке перевезли в реанимацию, так как дыхание было прервано на двадцать минут. С тех пор сибиряк находится в состоянии комы. Его дыхание поддерживается медиками искусственным путем.