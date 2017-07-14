В Мексике подруги-россиянки подрались в самолете

В салоне самолета, который из Мексики собирался вылететь в Москву, подрались две пассажирки бизнес-класса, которые сидели рядом и, как утверждают СМИ, являются подругами и гражданками России. Из-за драки девушки вынуждено покинули самолет, а вылет задержали на 4 часа.

Как стало известно из СМИ, в Мексике две подравшиеся россиянки едва не сорвали рейс в Москву. Подруги сидели рядом в салоне бизнес-класса. По непонятным причинам девушки начали ссориться. Конфликт перерос в драку, которая привлекла внимание экипажа самолета.

Одну из девушек сняли с рейса сотрудники полиции. Вторая россиянка, как утверждает одно из изданий, покинула самолет из солидарности со своей подругой. Так, россиянки хоть и подрались, но лететь порознь не захотели.

По некоторым данным, одна из участниц драки летела с ребенком. Из-за случившегося инцидента рейс задержали на 4 часа. В Сети россиянок назвали «двумя дерущимися курицами». Пользователи делятся видео с дракой девушек в соцсетях и обсуждают, как пассажирки бизнес-класса демонстрируют всему миру свою дружбу и темперамент.