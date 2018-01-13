В ХМАО кондуктор высадила журналистку инвалида в мороз

В ХМАО кондуктор автобуса номер пять Елена Барабанова высадила девушку инвалида первой группы в -27, которая оказалась членом Союза журналистов России. Виктория Стеценко-Швецова пояснила всю ситуацию в социальной сети "ВКонтакте" в одном из пабликов.

Со слов пострадавшей в данной ситуации девушки, 20 января она отправилась в церковь "Знамение", которая расположена на улице Калининой. В инвалидной коляске передвигаться по снегу неудобно, из-за чего на свой страх и риск девушка взяла костыли. По дороге обратно домой она зашла в общественный транспорт без социального проездного, который она еще не успела получить. У нее было при себе только удостоверение первой группы инвалидности.

Это не устроило кондуктора и она высадила девушку-инвалида из транспорта, не обращая внимания на протесты других пассажиров. На улице у Виктории Стеценко-Швецовой костыли поехали на льду и девушка упала прямо на лед. Неравнодушный случайный автомобилист остановился и помог журналистке подняться, и после доставил девушку в клинику и домой.

Член союза журналистов поделилась обо всем с диспетчером и с Еленой Барановой будет проведена беседа, Так как на месте журналистки мог оказаться беспомощный пенсионер.