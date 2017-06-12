В Саранске загорелся лифт с 4 жильцами многоэтажки. Их прошлось в срочном порядке эвакуировать, чтобы потушить огонь.

В столице Мордовии накануне ночью произошло неожиданное возгорание в одном из лифтов многоэтажного жилого дома. Сообщение об охваченных огнем жителях Саранска поступило на пульт дежурного экстренных служб. Уже через несколько минут на месте событий работала бригада пожарных.

Профессиональные огнеборцы за короткое время смогли эвакуировать из кабины подъемного устройства четверых человек, а затем оперативно предотвратили распространение огня по помещению.

Сообщается, что пострадавших при инциденте не обнаружено. В настоящее время специалисты пытаются найти истинную причину возникновения огня в лифтовом хозяйстве многоэтажки.

Ранее мы писали, что в Калининграде загорелось пластиковое окно в помещении лифтеров.