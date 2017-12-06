В Москве в Яузу упали женщина с ребенком

21 января на северо-востоке Москвы в реку Яуза Шокальского проезда упали женщина и ребенок. Их спасли, по предварительной версии, женщина с ребенком на руках оступилась и в реку упала случайно.

Источники из экстренных служб сообщили, что женщина с ребенком живы и сейчас их направили в больницу. Как полагают СМИ, основываясь на данные от источников, мать держала на руках своего ребенка и оступилась. В результате, она и ребенок упали в реку.

Их удалось оперативно спасти. Сейчас их жизням ничего не угрожает, за их состоянием наблюдают медики. Более детальная информация о самом происшествии и о состоянии спасенных из ледяной воды людей будет известна после официальных комментариев из МЧС и прочих ведомств.

Не так давно стало известно о другом спасении человека из ледяной воды. В реку упала легковая машина, а случайная свидетельница происшествия спасла автоледи. В результате, женщину из Ленобласти наградят з спасение человека из тонущего авто. За героический поступок власти области предоставят местной жительницу награду.