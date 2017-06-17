Под Волгоградом в ДТП погибли три человека

В Волгоградской области около Серафимовича в ДТП погибли три человека. Автомобиль с погибшими искали пять дней.

21 января нашелся автомобиль, который разбился на полном ходу на региональной трассе в Волгоградской области. Отмечается, что инцидент мог случиться в относительно плохую погоду.

Водитель, управляя автомобилем Hyundai, не смог удержать машину на трассе и на большой скорости совершил опрокидывание в кювет. Удар был серьезной мощности и после него никто в салоне иномарки не смог выжить. Помимо 35-летнего владельца авто, в салоне машины находились еще двое молодых людей.

Известно, что авария случилась недалеко от районного центра Серафимович предположительно 16 января. С тех пор осуществлялись поиски пропавшей без вести автомашины. Белый автомобиль тяжело было обнаружить в овраге, покрытом снегом.

В региональном отделении ГИБДД отмечают, что в последние несколько дней ситуация на трассах Волгоградской области осложнилась из-за плохой погоды.